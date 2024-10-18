ما حقيقة اجتياز عسكريين الحدود الغربية للأردن نحو إسرائيل؟

نيوز – دولي

نفى الأردني اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل الإعلام العبرية عن اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية".

وبين أن "القوات المسلحة تتابع التطورات"، مؤكدا "ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة".

جاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تسلل مسلحين من الأردن إلى مستوطنة "نيئوت هكيكار" جنوب البحر الميت.

وقال في بيان أولي إن "قوات رصدت قبل قليل عددا من المسلحين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الاسرائيلي جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات إلى المكان وتمكنت من تحييد مسلحين اثنين أطلقا نحوها والقوات تقوم بتمشيط المنطقة".