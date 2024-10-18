غارات أمريكية بريطانية جديدة على منطقة رأس عيسى بالحديدة

وأوضح مصدر أمني لوكالة "سبأ" أن "طيران القصف الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين مديرية منطقة رأس عيسى".وشن الطيران الأمريكي البريطاني فجر الخميس 3 موجات من الغارات على صنعاء كما شن سلسلة غارات شرق صعدة.كما استهدف يوم الثلاثاء بـ 4 غارات مديرية اللحية بمحافظ الحديدة غرب البلاد، بالإضافة إلى غارتين يوم الاثنين على مديرية الصليف محافظة الحديدة.وأفاد أنصار الله في اليمن أن التحالف الأمريكي البريطاني يواصل عدوانه على اليمن دعما لإسرائيل في محاولة منه لثني اليمن عن إسناد الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من عام.وتوعد الحوثيون بتصعيد عسكري مؤلم ضد إسرائيل على خلفية مقتل رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار.وقال المكتب للحوثيين في بيان: "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".وهدد البيان بأن "اليمن وقواته ماض في التصعيد العسكري وإيلام إسرائيل حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان".وتشن حركة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني 2023 هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.