الجيش "الإسرائيلي" يكشف تفاصيل تخص اغتيال صفي الدين

وقال المتحدث باسم أفيخاي أدرعي، "يمكن الآن تأكيد خبر قيام الإسرائيلي قبل ثلاثة أسابيع بالقضاء على هاشم صفي الدين رئيس التنفيذي لحزب الله وعلي حسين هزيمة ركن في حزب الله إلى جانب قادة آخرين من التنظيم"، بحسب قوله.

وأضاف: "لقد أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة العسكرية على مقر قيادة ركن في حزب الله الواقعة تحت الأرض في قلب المجتمع المدني في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت".



وأشار أدرعي: "لقد تواجد داخل مقر القيادة أكثر من 25 عنصرا من ركن في حزب الله ومن بينهم المدعو عياش التجميع الجوي في ركن ومحمود محمد شاهين ركن لحزب الله في سوريا".

وأعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، قبل أيام، رسميا اغتيال الخليفة المحتمل للأمين العام لحزب الله هاشم صفي الدين.



واغتيل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، في (27 أيلول 2024)، بغارة "إسرائيلية" استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.