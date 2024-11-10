متحف الكتروني للقطات وقصص لسجون داعش من الداخل

العطار سجنه التنظيم عام 2014، وكان يبلغ من العمر 37 عاما حيث تم اعتقاله من متجره للعطور في في حزيران 2014 بعد اجتياح المدينة، ليحاولوا إقناعه بالانضمام اليهم، لكنه رفض البيعة، فألقوا به في السجن حيث تعرض للتعذيب.وقال عطار إنه في زنزانته الجماعية التي تضم ما لا يقل عن 148 معتقلاً في سجن الأحداث بالموصل، "لم يكن هناك في بعض الأحيان شيء سوى البكاء، لكنني لم أستطع أن أتحمل فكرة أن يرى الشباب أبكي. كانوا لينهاروا، فاختبئ تحت بطانيتي لأبكي".واستولى التنظيم على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق في عام 2014، وطبق تفسيره الوحشي للدين على السكان، وحظر المسلحون التدخين، وفرضوا إطلاق اللحى على الرجال وتغطية أجساد النساء من الرأس إلى القدمين، وقطعوا أيدي اللصوص، وألقوا بالمخبرين المفترضين أو "المرتدين" في السجون أو في سجون مؤقتة، ولم يعد الكثير منهم أبدا.وتعد قصة العطار واحدة من أكثر من 500 شهادة جمعها العشرات من الصحفيين وصانعي الأفلام ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا والعراق منذ عام 2017 كجزء من أرشيف على الإنترنت يسمى متحف سجون داعش، بحسب فرانس برس.وأصبح الموقع، الذي يتضمن زيارات افتراضية لمراكز احتجاز الارهابيين السابقة وحكايات عديدة عن الحياة داخل تلك المراكز، متاحا للعامة، ويقام المشروع أول معرض مادي له، بما في ذلك جولات الواقع الافتراضي، في المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو في باريس، وكالة الأمم المتحدة للثقافة والتعليم، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني.الصحفي السوري عامر مطر، 38 عاماً، هو مدير المتحف الإلكتروني، وقال لوكالة فرانس برس "اختطف تنظيم شقيقي في عام 2013 وبدأنا البحث عنه".وبعد أن بدأت القوات المدعومة من الولايات المتحدة في طرد الجهاديين من أجزاء من سوريا والعراق في عام 2017، قال: "أتيحت لي وفريقي فرصة دخول بعض سجون السابقة".وقد عثروا على آلاف الوثائق السجنية التابعة للجماعة التي هُزمت خلافتها في نهاية المطاف في عام 2019، ولكنهم عثروا أيضًا على كتابات سجناء على الجدران.على سبيل المثال، عثر الفريق داخل ملعب كرة القدم في الرقة السورية على أسماء سجناء وآيات قرآنية، بالإضافة إلى كلمات أغنية من دراما تلفزيونية أنتجها عام 1996 تتحدث عن السلام الذي يسود في نهاية المطاف.بداخل زنزانة منفردة، اكتشفوا تعليمات ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية باللغة الإنجليزية.ويقول مطر إنه اعتُقل مرتين في بداية الحرب الأهلية السورية، في سجن حكومي بسبب تغطيته للاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد.وقال "كنت أكتب اسمي أيضًا على الحائط لأنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأخرج أم أنهم سيقتلونني، أن الناس عادة ما يكتبون أسماءهم أو صرخات طلب المساعدة أو قصصا عن شخص قُتل، إنها رسائل إلى المستقبل حتى يتمكن الناس من العثور على شخص ما."قرر مطر وفريقه تصوير مواقع السجون السابقة وأرشفة كافة المواد الموجودة فيها قبل اختفائها.وأضاف مطر الذي يقيم الآن في ألمانيا: "كان العديد منها منازل وعيادات ومباني حكومية ومدارس ومتاجر" كان الناس يعودون إليها ويبدأون في إصلاحها.وأضاف أنهم تمكنوا من تصوير مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد لنحو 50 سجناً سابقاً لتنظيم و30 مقبرة جماعية قبل تحويلها.وفي المجمل، قاموا بتوثيق 100 موقع سجن، وإجراء مقابلات مع أكثر من 500 ناجٍ، ورقمنة أكثر من 70 ألف وثيقة لتنظيم الدولة الإسلامية.وكان يونس قيس، وهو صحافي يبلغ من العمر 30 عاماً من الموصل، مسؤولاً عن جمع البيانات في .وقال "كان من الصعب حقا أن أسمع وأرى الجرائم التي ارتكبت ضد شعبي"، مشيرا إلى صدمته بشكل خاص عندما سمع قصة امرأة من الأقلية الأيزيدية تعرضت للاغتصاب 11 مرة أثناء وجودها في أسر تنظيم الدولة الإسلامية.وقال روبين ياسين كساب، محرر الموقع باللغة الإنجليزية، إن المشروع يهدف إلى "جمع المعلومات ومراجعتها" حتى يمكن استخدامها في المحكمة.وقال "نريد أن تعرف الفرق القانونية في جميع أنحاء العالم أننا موجودون حتى يتمكنوا من القدوم إلينا وطلب الأدلة".لم يجد مطر أخاه، لكنه يأمل خلال العام المقبل أن يطلق موقعا شقيقا له يسمى جواب، لمساعدة الآخرين في معرفة ما حدث لأحبائهم.