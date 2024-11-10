Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إنقاذ امرأة بعد انهيار جزء من بناية في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

متحف الكتروني للقطات وقصص لسجون داعش من الداخل

دوليات

2024-11-10 | 03:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
متحف الكتروني للقطات وقصص لسجون داعش من الداخل
397 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

استعرض تقرير فرنسي، جانبا من سجون تنظيم داعش من الداخل، والتي كان يستخدمها لاحتجاز من يرفضون بيعته او لعقوبات أخرى ممن لا يريدون قتلهم، ومن بينهم رجل دين او شخصية محترمة مجتمعيا وعشائريا يدعى محمد العطار.



العطار سجنه التنظيم عام 2014، وكان يبلغ من العمر 37 عاما حيث تم اعتقاله من متجره للعطور في الموصل في حزيران 2014 بعد اجتياح المدينة، ليحاولوا إقناعه بالانضمام اليهم، لكنه رفض البيعة، فألقوا به في السجن حيث تعرض للتعذيب.

وقال عطار إنه في زنزانته الجماعية التي تضم ما لا يقل عن 148 معتقلاً في سجن الأحداث بالموصل، "لم يكن هناك في بعض الأحيان شيء سوى البكاء، لكنني لم أستطع أن أتحمل فكرة أن يرى الشباب أبكي. كانوا لينهاروا، فاختبئ تحت بطانيتي لأبكي".

واستولى التنظيم الإرهابي على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق في عام 2014، وطبق تفسيره الوحشي للدين على السكان، وحظر المسلحون التدخين، وفرضوا إطلاق اللحى على الرجال وتغطية أجساد النساء من الرأس إلى القدمين، وقطعوا أيدي اللصوص، وألقوا بالمخبرين المفترضين أو "المرتدين" في السجون أو في سجون مؤقتة، ولم يعد الكثير منهم أبدا.

وتعد قصة العطار واحدة من أكثر من 500 شهادة جمعها العشرات من الصحفيين وصانعي الأفلام ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا والعراق منذ عام 2017 كجزء من أرشيف على الإنترنت يسمى متحف سجون داعش، بحسب فرانس برس.

وأصبح الموقع، الذي يتضمن زيارات افتراضية لمراكز احتجاز الارهابيين السابقة وحكايات عديدة عن الحياة داخل تلك المراكز، متاحا للعامة، ويقام المشروع أول معرض مادي له، بما في ذلك جولات الواقع الافتراضي، في المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو في باريس، وكالة الأمم المتحدة للثقافة والتعليم، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

الصحفي السوري عامر مطر، 38 عاماً، هو مدير المتحف الإلكتروني، وقال لوكالة فرانس برس "اختطف تنظيم داعش شقيقي في عام 2013 وبدأنا البحث عنه".

وبعد أن بدأت القوات المدعومة من الولايات المتحدة في طرد الجهاديين من أجزاء من سوريا والعراق في عام 2017، قال: "أتيحت لي وفريقي فرصة دخول بعض سجون داعش السابقة".

وقد عثروا على آلاف الوثائق السجنية التابعة للجماعة التي هُزمت خلافتها في نهاية المطاف في عام 2019، ولكنهم عثروا أيضًا على كتابات سجناء على الجدران.

على سبيل المثال، عثر الفريق داخل ملعب كرة القدم في مدينة الرقة السورية على أسماء سجناء وآيات قرآنية، بالإضافة إلى كلمات أغنية من دراما تلفزيونية أنتجها عام 1996 تتحدث عن السلام الذي يسود في نهاية المطاف.

بداخل زنزانة منفردة، اكتشفوا تعليمات ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية باللغة الإنجليزية.

ويقول مطر إنه اعتُقل مرتين في بداية الحرب الأهلية السورية، في سجن حكومي بسبب تغطيته للاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد.

وقال "كنت أكتب اسمي أيضًا على الحائط لأنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأخرج أم أنهم سيقتلونني، أن الناس عادة ما يكتبون أسماءهم أو صرخات طلب المساعدة أو قصصا عن شخص قُتل، إنها رسائل إلى المستقبل حتى يتمكن الناس من العثور على شخص ما."

قرر مطر وفريقه تصوير مواقع السجون السابقة وأرشفة كافة المواد الموجودة فيها قبل اختفائها.

وأضاف مطر الذي يقيم الآن في ألمانيا: "كان العديد منها منازل وعيادات ومباني حكومية ومدارس ومتاجر" كان الناس يعودون إليها ويبدأون في إصلاحها.

وأضاف أنهم تمكنوا من تصوير مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد لنحو 50 سجناً سابقاً لتنظيم داعش و30 مقبرة جماعية قبل تحويلها.

وفي المجمل، قاموا بتوثيق 100 موقع سجن، وإجراء مقابلات مع أكثر من 500 ناجٍ، ورقمنة أكثر من 70 ألف وثيقة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكان يونس قيس، وهو صحافي يبلغ من العمر 30 عاماً من الموصل، مسؤولاً عن جمع البيانات في العراق.

وقال "كان من الصعب حقا أن أسمع وأرى الجرائم التي ارتكبت ضد شعبي"، مشيرا إلى صدمته بشكل خاص عندما سمع قصة امرأة من الأقلية الأيزيدية تعرضت للاغتصاب 11 مرة أثناء وجودها في أسر تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال روبين ياسين كساب، محرر الموقع باللغة الإنجليزية، إن المشروع يهدف إلى "جمع المعلومات ومراجعتها" حتى يمكن استخدامها في المحكمة.

وقال "نريد أن تعرف الفرق القانونية في جميع أنحاء العالم أننا موجودون حتى يتمكنوا من القدوم إلينا وطلب الأدلة".

لم يجد مطر أخاه، لكنه يأمل خلال العام المقبل أن يطلق موقعا شقيقا له يسمى جواب، لمساعدة الآخرين في معرفة ما حدث لأحبائهم.

>> انضم الى السومرية على واتساب  

سجون داعش

ماوراء سجون داعش في العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٤٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-10
Play
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٤٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-10
عشرين
Play
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
Play
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
رحال
Play
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
Play
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-09
Play
09-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-09
Play
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Biotic
Play
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
Play
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مصفى كربلاء يتوقف للصيانة ويسبب أزمة وقود في العراق - حلقة ١ | 2024
13:30 | 2024-11-08
Play
مصفى كربلاء يتوقف للصيانة ويسبب أزمة وقود في العراق - حلقة ١ | 2024
13:30 | 2024-11-08
علناً
Play
علناً
العراق في قلب الصراع الاقليمي - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-07
Play
العراق في قلب الصراع الاقليمي - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-07
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي باسم علي - الحلقة ٣٠ | season 3
14:30 | 2024-11-07
Play
اللاعب العراقي باسم علي - الحلقة ٣٠ | season 3
14:30 | 2024-11-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٤٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-10
Play
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٤٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-10
عشرين
Play
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
Play
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
رحال
Play
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
Play
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-09
Play
09-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-09
Play
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Biotic
Play
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
Play
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مصفى كربلاء يتوقف للصيانة ويسبب أزمة وقود في العراق - حلقة ١ | 2024
13:30 | 2024-11-08
Play
مصفى كربلاء يتوقف للصيانة ويسبب أزمة وقود في العراق - حلقة ١ | 2024
13:30 | 2024-11-08
علناً
Play
علناً
العراق في قلب الصراع الاقليمي - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-07
Play
العراق في قلب الصراع الاقليمي - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-07
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي باسم علي - الحلقة ٣٠ | season 3
14:30 | 2024-11-07
Play
اللاعب العراقي باسم علي - الحلقة ٣٠ | season 3
14:30 | 2024-11-07
اخترنا لك
"إسرائيل" تدرس وقفا مؤقتا لإطلاق النار في لبنان
06:09 | 2024-11-10
القسام تعلن قتل 15 جندياً صهيونياً شمال غزة
05:47 | 2024-11-10
تحديد موعد لقاء بايدن وترامب في البيت الأبيض
16:20 | 2024-11-09
تحذير من "مجاعة" شمال غزة
15:52 | 2024-11-09
غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان
14:52 | 2024-11-09
حزب الله يعلن مهاجمة قاعدة "إسرائيلية" للمرة الأولى
14:43 | 2024-11-09
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.