ترامب يبيع البوظة في الشارع.. ماذا يحصل؟

نيوز – دولي

مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشبيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد وهو يبيع البوظة في شوارع إحدى البلدات .

ويظهر الفيديو المتداول رجلا، قال إنه من باكستان فيما قال آخرون إنه من الهند، وهو يشبه بشكل غريب .

لكن المفارقة هي أنه يبيع البوظة في الشوارع بينما يستعد لدخول البيت الأبيض.

وتداول النشطاء حديثا للرجل، لكنه في الحقيقة ظهر في آخر لأول مرة قبل حوالي 3 سنوات، ويتم تداوله بصورة متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "نتحدث عن تطور القدر! قبل بضعة أيام فقط، كان هذا الرجل يبيع الكولفي (البوظة) في شوارع الهند، وهو الآن رئيس الولايات الأمريكية. أليست هذه رحلة لا تصدق؟".

وقال آخر: "سيد ترامب، النسخة الأمريكية أصبحت رئيسا للولايات للمرة الثانية، أما النسخة الباكستانية فما زالت الكولفي.. بارك الله في تجارته".