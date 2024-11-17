حرائق الغابات تجتاح مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم المتنزهات في جيف ويرنيك إن "الإخلاء الطوعي الذي تم تنفيذه لدواع احترازية شمل حوالي 165 منزلا في بولاية نيويورك، بينما واصل الإطفاء العمل على إخماد حرائق غابات جينينجز كريك".وأفاد مسؤولون بأنه "تم احتواء حرائق الغابات بنسبة 90% في باسايك كونتي في نيوجيرسي، بجانب الحدود، وتم احتواء حوالي 70% من الحرائق في أورانج كاونتي في نيويورك".والتهمت حرائق الغابات حوالي 15 كيلومترا مربعا عبر الولايتين، إلا أن المسؤولين في أشاروا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع توقع هبوب رياح أقوى مطلع الأسبوع.وقال ويرنيك إن "مروحيات التابع للجيش في أسقطت 21 ألف جالون (79493 لترا) من المياه، كما أسقطت مروحية تابعة لشرطة ولاية ما يقرب من 900 جالون (3406 لترا)".وقال ويرنيك إن "النيران اندلعت بشكل أساسي في متنزه ستيرلينج فورست بارك ستيت، حيث ظل مركز الزوار، والمنطقة الممتدة على شاطئ البحيرة عند جرينوود ليك، ومنطقة الفرن التاريخية ، مفتوحة، لكن الأنشطة في الغابات، ومنها الصيد، توقفت، مشيرا إلى أن المنازل المحيطة بالبحيرة لم تتأثر".