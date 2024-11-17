Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارة "إسرائيلية" تستهدف مبنى وسط بيروت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حرائق الغابات تجتاح مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة

دوليات

2024-11-17 | 11:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حرائق الغابات تجتاح مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة
المصدر:
وكالات
606 مشاهدة

تجددت حرائق غابات تجاوزت حد السيطرة عليها، ودفعت مسؤولي الطوارئ إلى عملية إخلاء طوعية لعدد قليل من المنازل في منطقة بالقرب من الحدود بين نيويورك ونيوجيرسي، بسبب أجواء مناخية عاصفة.

وقال المتحدث باسم إدارة المتنزهات في نيويورك جيف ويرنيك إن "الإخلاء الطوعي الذي تم تنفيذه لدواع احترازية شمل حوالي 165 منزلا في وارويك بولاية نيويورك، بينما واصل رجال الإطفاء العمل على إخماد حرائق غابات جينينجز كريك".

وأفاد مسؤولون بأنه "تم احتواء حرائق الغابات بنسبة 90% في مقاطعة باسايك كونتي في نيوجيرسي، بجانب الحدود، وتم احتواء حوالي 70% من الحرائق في مقاطعة أورانج كاونتي في نيويورك".

والتهمت حرائق الغابات حوالي 15 كيلومترا مربعا عبر الولايتين، إلا أن المسؤولين في نيويورك أشاروا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع توقع هبوب رياح أقوى مطلع الأسبوع.

وقال ويرنيك إن "مروحيات الحرس الوطني التابع للجيش في نيويورك أسقطت 21 ألف جالون (79493 لترا) من المياه، كما أسقطت مروحية تابعة لشرطة ولاية نيويورك ما يقرب من 900 جالون (3406 لترا)".

وقال ويرنيك إن "النيران اندلعت بشكل أساسي في متنزه ستيرلينج فورست بارك ستيت، حيث ظل مركز الزوار، والمنطقة الممتدة على شاطئ البحيرة عند جرينوود ليك، ومنطقة الفرن التاريخية ، مفتوحة، لكن الأنشطة في الغابات، ومنها الصيد، توقفت، مشيرا إلى أن المنازل المحيطة بالبحيرة لم تتأثر".
>> انضم الى السومرية على واتساب  

أمريكا

حرائق الغابات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
Play
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
Morning Live
Play
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
Play
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
عشرين
Play
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
Play
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
Play
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
Play
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
Play
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Play
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
Play
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
علناً
Play
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Play
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
Play
17-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-17
Morning Live
Play
Morning Live
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
Play
التأخر في الإنجاب للتركيز على الحياة المهنية - حلقة ١٥٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
عشرين
Play
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
Play
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
Play
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
Play
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
Play
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Play
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
Play
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
علناً
Play
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Play
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
اخترنا لك
غارة "إسرائيلية" تستهدف مبنى وسط بيروت
13:03 | 2024-11-17
لبنان.. آخر حصيلة لضحايا "الغارات الإسرائيلية"
12:43 | 2024-11-17
ميقاتي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة
10:58 | 2024-11-17
بتهمة "الإبادة الجماعية".. ‎ بابا الفاتيكان يدعو للتحقيق مع إسرائيل
10:48 | 2024-11-17
الرئاسة الفلسطينية: سلطات الاحتلال تترجم الدعم الأمريكي على شكل مجازر
10:14 | 2024-11-17
مقتل جندي لبناني وإصابة 3 باستهداف إسرائيلي
09:33 | 2024-11-17
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.