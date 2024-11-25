مسؤول أميركي: إسرائيل ولبنان وافقا على شروط التسوية

نيوز- دولي

كشف أميركي، اليوم الاثنين، ان ولبنان وافقا على شروط التسوية.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله ان "إسرائيل ولبنان وافقا على شروط التسوية". وأضاف انه "من المتوقع ان يتم عن التوافق رسميا غداً".

