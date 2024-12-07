​سوريا تعلن: هناك طوق أمني حول دمشق

أعلن السوري محمد الرحمون، السبت، عن وجود طوق أمني حول دمشق.

وقال الرحمون خلال تفقده شرطية في دمشق، إن " هناك طوق أمني قوي جدا حول دمشق".

وأضاف "هناك طوق أمني قوي جدا على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره"، مشددا بالقول "لا تستمعوا للشائعات وكل المؤسسات تقوم بعملها على ما يرام".

يشار الى أن تشهد منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.