إعدام ميداني امام الناس بريف حماة.. سوريا من فك الأسد للفوضى

وتناقلت التواصل الاجتماعي (نعتذر عن نشره) يظهر قيام مسلح من ضمن مجموعة محسوبة على العمليات العسكرية بإعدام شابين أعزلين بعد أن أنهت مجموعته اشتباكا داخل مزرعة في بلدة الربيعة مع فلول عسكريين، قيل في وقت سابق إنهم ضباط مؤيدون لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، ورجح أن يكون بينهم شقيقه ماهر .وكانت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية أصدرت في وقت سابق سلسلة قرارات من بينها تحذير من "تصفية الحسابات" والثأر.كما توعد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" في بيان لاحق بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم"وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة سيطرت على دمشق ومدن سورية كبرى إثر هجوم واسع النطاق أفضى إلى تنحي الرئيس السابق بشار ومغادرته وعائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.