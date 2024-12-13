اول موقف سوري رسمي من التوغل الإسرائيلي

وقال الضحاك في رسالتين لأمين عام الأمم ورئيسة مجلس مؤرختين 9 ديسمبر 2024: "في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية السورية مرحلة جديدة في تاريخها يتطلع فيها شعبها لإرساء الحرية والمساواة وسيادة وتحقيق أمانه في الرفاه والاستقرار، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في مساحات إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، وذلك بالتزامن مع قصف عنيف بدأ يوم أمس ولا يزال متواصلاً ويستهدف عددا من المواقع المدنية والعسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من الأراضي السورية".وأضاف: "تدين الجمهورية السورية بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا جسيما لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم التأكيد عليه في قرار مجلس رقم /350/ لعام 1974، كما يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية السورية ووحدة وسلامة أراضيها يتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام الدولي، وقرارات مجلس 242 و338 و497وتابع: "تجدد سوريا مطالبتها الأمم ومجلس بتحمل مسؤولياتهما، واتخاذ الإجراءات الحازمة والفورية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها المستمرة على الأراضي السورية، وضمان عدم تكرارها، وانسحابها الفوري من المناطق التي توغلت فيها على مدى الأيام الماضية، والالتزام التام باتفاق فض الاشتباك وولاية قوة الأندوف".وتوغل الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسبما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.كما أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم أن قوات اللواء 474 على الجبهة الأمامية وفي الجبهة الداخلية تواصل التوغل داخل الأراضي السورية وبمحاذاة الحدود.