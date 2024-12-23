رجل يقتل امرأة حرقا في مترو نيويورك

وقالت إن المرأة، التي لم يتم التعرف على هويتها، كانت جالسة بلا حراك داخل قطار (إف) متوقف بمحطة أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو قرب بروكلين الساعة 7:30 صباحا (1230 بتوقيت غرينتش)، حتى اقترب منها رجل مجهول بهدوء وأشعل في ملابسها بواسطة قداحة.وأضافت أنه لم يكن هناك أي احتكاك بين الطرفين قبل الحادث وإنهم لا يتعقدوا أن كلاهما يعرف الآخر.ونزل الرجل من القطار بينما هرعت شرطة المحطة إلى موقع اللهب.وقالت مفوضة شرطة جيسيكا تيش في مؤتمر صحفي إن "ما كان شخصا يقف داخل عربة القطار والنار مشتعلة في كامل جسده".وأظهر مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي شخص يجلس على مقعد برصيف المحطة على بعد خطوات قليلة من التي اشتعلت بها النار، وكان يرتدي سترة رمادية اللون تشبه تلك التي كان يرتديها المشتبه به الذي قُبض عليه في وقت لاحق من أمس الأحد.وردا على سؤال عما إذا كان الرجل الذي شوهد على المقعد على الرصيف هو الجاني، قالت إن أعضاء فرقة الطوارئ التي استجابت للحادث لم يكن لديهم سبب للاعتقاد بأنه مشتبه به عندما هرعوا لمساعدة .وقالت إنهم استخدموا طفايات الحريق لإخماد لكنهم لم يستطيعوا إنقاذ وأعلنوا وفاتها في موقع الحادث.ألقت القبض على مشتبه به، لم تعلن هويته، بينما كان يركب الأنفاق في وقت لاحق من يوم الأحد.وقالت إنها ما زالت تحقق في هوية الضحية وسبب الهجوم.وجرائم العنف نادرة نسبيا في أنفاق . وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، تم الإبلاغ عن تسع جرائم قتل في الأنفاق في عام 2024، مقارنة بخمس جرائم في نفس الفترة من عام 2023، وفقا لبيانات .