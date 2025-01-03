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احداث طائرات السفر لا تنتهي.. مسافرة تهاجم مضيفة وتثير الفوضى
دوليات
2025-01-03 | 05:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
شهدت رحلة
طيران
من ديربان في جنوب إفريقيا إلى كيب تاون في 26 كانون
الاول
حادثة مروعة، بعد أن ألقت راكبة مشروبها على مضيفة
طيران
قبل أن تخلع شعرها المستعار وتهاجم مسافرين آخرين.
ووفقًا لشهود عيان، بدأت الحادثة بعد أن رفض طاقم الطائرة تقديم المزيد من الكحول للراكبة، التي تبين لاحقًا أنها نوبونتو مخيزي، مديرة العلامة التجارية في هيئة الإذاعة
الجنوب
أفريقية (SABC).
وبعد أن بدت نوبونتو مخيزي في حالة سُكر، أقدمت على رمي مشروبها على مضيفة الطيران، مما أثار ذهول الركاب، وقام
البعض
بالتدخل لمحاولة مساعدتها في تقييد المرأة، بينما كانت تصرخ وتلقي الشتائم.
وفي مشهد غريب، قامت نوبونتو مخيزي بخلع شعرها المستعار الأشقر واستمرت في الهذيان. وقد تم تصوير الحادثة من قبل بعض الركاب الذين كانوا قريبين من مكان الحادث.
وبحسب موقع "ذا صن"، تمكنت الطائرة من الوصول إلى كيب تاون حيث صعد رجال
الشرطة
إلى الطائرة ورافقوا نوبونتو مخيزي إلى خارجها.
فيما نفت نوبونتو مخيزي لاحقًا أنها كانت في حالة سُكر، وأكدت أنها تنوي مقاضاة شركة
الطيران
.
من جهتها، أدانت شركة FlySafair السلوك غير المقبول وأكدت أنها ستضع نوبونتو مخيزي على قائمة حظر الطيران، مما يعني عدم تمكنها من السفر على رحلاتها المستقبلية.
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