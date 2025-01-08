ادانة عربية لنشر إسرائيل خرائط تضم أراض من فلسطين ولبنان وسوريا

وحذّر العام للجامعة العربية، في بيان أصدره اليوم، من أن "تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسؤولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف".وبالتزامن مع ذلك، أدان محمد أحمد اليماحي رئيس العربي، ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، بالتزامن مع الدعوات التحريضية لوزير المالية الإسرائيلي لضم الضفة وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.وأكد اليماحي، في بيان له، "رفضه لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة".وأضاف اليماحي أن "هذه الممارسات المستفزة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، تشكل خرقًا فاضحًا وانتهاكًا صارخًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا لإيقافها".ودعا رئيس العربي، المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية، "بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والعمل من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ادعاءاته الباطلة، وما يقوم به من ممارسات وانتهاكات تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكًا لحقوق الشعوب وأراضيها وسيادتها الوطنية".وطالب بضرورة "العمل من أجل وقف حرب الإبادة التي تمارس منذ 15 شهرًا بحق الشعب الفلسطيني، وبتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".