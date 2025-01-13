قيود أمريكية جديدة على تصدير "شرائح الذكاء"

وتستند القيود إلى إجراءات تقييدية سابقة أعلن عنها عام 2023 على شرائح إلكترونية معينة تستخدم في الذكاء الاصطناعي إلى التي تعتبرها منافسا استراتيجيا، وهو ما أثار رد فعل غاضب من .وسّعت في السنوات الأخيرة جهودها للحد من الشرائح الإلكترونية المتطورة إلى إذ يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة، في وقت يثير تقدّم التكنولوجي قلق صانعي السياسات.وقالت وزيرة الأمريكية رايموندو للصحافيين إن "الولايات المتحدة تقود العالم في مجال الذكاء الاصطناعي الآن -- سواء في تطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي الإلكترونية -- من الضروري أن يبقى الوضع كذلك".وتشدد القواعد الجديدة الضوابط على الشرائح الإلكترونية، إذ توجب تصاريح للتصدير وإعادة التصدير والنقل كما تشمل سلسلة استثناءات للبلدان التي تعتبرها صديقة.في الأثناء، سيتعين على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الامتثال إلى معايير الأمن المعززة ليكون بإمكانها استيراد الشرائح الالكترونية.وردّت وزارة الصينية بوصف الإعلان بأنه "انتهاك صارخ" لقواعد الدولية، متعهدة بأن ستكون "حازمة" في "حماية" مصالحها.وأثارت الخطوة أيضا انتقادات من القطاع وتحذيرات من أنها قد تضر بتنافسية .