ارتفاع حصيلة القتلى جنوب لبنان.. والأمم المتحدة تعلق

وقالت وزارة اللبنانية، في وقت سابق، أن "11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 80 جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في مناطق بجنوب البلاد يحاول المئات دخولها الأحد رغم عدم انسحاب الجيش منها".وأفادت الوزارة في بيان عن سقوط "11 قتيلا و83 جريحا في حصيلة غير نهائية لاعتداءات الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن من بينهم امرأتان وعسكري في الجيش اللبناني.هذا وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في وقت سابق من اليوم، أطلقت قواتنا العاملة في جنوبي النار لإزالة تهديد في عدة مواقع اقترب فيها مشبوهون من عناصرنا".وأضاف: "كما وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم شكلوا تهديدا حقيقيا للجيش ويجري حاليا استجواب المشتبه بهم ميدانيا".وتابع: "ينتشر جيشنا في جنوبي ويواصل العمل وفقاً للتفاهمات بين ولبنان ومراقبة محاولات العودة إلى منطقة جنوب . سيعمل الجيش على إزالة أي تهديد لدولة وقوات الجيش الإسرائيلي".من جهة أخرى، اعتبرت الأمم المتحدة، الأحد، أن "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة السكان إلى البلدات الحدودية مع في جنوب لبنان، مع استمرار تواجد القوات الإسرائيلية فيها رغم انقضاء مهلة انسحابها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع .وجاء في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ورئيس بعثة قوة المؤقتة (يونيفيل): "كما رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، فإن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق. وبالتالي فإن المجتمعات النازحة، التي تواجه طريقاً طويلاً للتعافي وإعادة الإعمار، مدعوة مرة أخرى إلى توخي الحذر".