بعد دعوات التهجير من ترامب.. هل نشهد نكبة جديدة في فلسطين؟

ووفقًا لتصريحاته، فإنه أجرى محادثات مع العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى إمكانية استيعاب الفلسطينيين في أراضٍ بديلة.وأوضح رئيس منتدى للدراسات الاستراتيجية، سمير غطاس، أن هذا المشروع ليس جديدا، بل يعود إلى ما قبل "صفقة القرن".وقال غطاس: "ترامب لا يمكنه أن يفاجئ أحداً بمشروعه، فهو لم يستكمل صفقة القرن خلال ولايته الأولى. لكن الفكرة ظلت مطروحة منذ عام 2005، وهي تستهدف إعادة هيكلة قطاع على حساب سيناء، وهي فكرة قوبلت دائمًا بالرفض ."وأكد غطاس أن هذا المشروع ليس فقط مرفوضا فلسطينيا، بل يحمل أيضا تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، قائلاً ان"الضغط على الفلسطينيين للخروج إلى سيناء يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، ومصر أبلغت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي برفضها لهذه الفكرة.وشددت الحكومة المصرية على رفضها لفكرة إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في سيناء.أما الأردن، فقد اكد وزير الخارجية الأردني، أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديموغرافية للمملكة. وقال: "الأردن لن يقبل بأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن ذلك يتعارض مع الثوابت الوطنية الأردنية".