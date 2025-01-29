قرارات جديدة في سوريا منها تولي الشرع رئاسة البلاد

وقال الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، "نهنئ شعبنا السوري بانتصار ثورته المباركة".

واضاف أنه "تقرر إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه".

وأعلن "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية وحل جميع التابعة للنظام البائد بكل فروعها وحل جميع المليشيات التي أنشأها النظام المخلوع".

كما أعلن عبد "حل حزب البعث الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وتولي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون الأول 2024) عبر التلفزيون الرسمي السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.