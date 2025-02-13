صيغة تفاهم جديدة بين حماس وإسرائيل.. ماذا تضمنت؟

وكانت الأزمة طرأت بعد إعلان حماس إنها ستؤجل الإفراج عن الدفعة السادسة من الرهائن في قطاع غزة، بسبب انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في العديد من الملفات.وقالت المصادر مطلعة إن "الوسطاء توصلوا لاتفاق يفضي لسماح بدخول مستلزمات الإيواء المؤقت الضرورية مبدئيًا لقطاع غزة، على أن يليها السماح بدخول معدات ثقيلة لإزالة الركام والأنقاض".وأوضحت المصادر أنه "مقابل ذلك ستلتزم حماس بالإفراج عن ثلاث رهائن إسرائيليين السبت المقبل في الموعد المحدد، وفق للمرحلة الأولى من اتفاق التهدئة التي تشمل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية".وأفاد المصادر، في قطاع غزة، بأن سمحت مساء الأربعاء، بدخول عشرات الشاحنات المحملة بالخيام ومستلزمات إيواء مؤقت لمناطق شمالي قطاع .وبدأت نحو 90 شاحنة محملة بالخيام الدخول عبر معبر "زيكيم" الذي استحدثته شمالي قطاع غزة، إلى مناطق شمالي القطاع المدمر.