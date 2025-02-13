وزيرة قطري تذكر المثل " أُكِلتُ يوم أُكِل الثور الأبيض" في تغريدة.. ما علاقة غزة؟

{ومن يهن الله فما له من مكرم} [ سورة الحج: ١٨ ]



إن في #غزة ثلّة مؤمنة أوقفت العالم كله على قدم رغم طول الحصار ونقص العتاد وقلّة الأنصار فكيف لو توفر لهم النزر القليل من ذلك؟!



رجالٌ لو شئتم لكانوا درعكم وسيفكم في الملمّات ولكانوا الخطّ الأول للدفاع عنكم، لكن ماذا نقول عن… https://t.co/uDCi8XBJWb — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) February 11, 2025

وتابعت في منشور لها: "فكيف لو توفر لهم النزر القليل من ذلك؟! رجالٌ لو شئتم لكانوا درعكم وسيفكم في الملمّات ولكانوا الخطّ الأول للدفاع عنكم، لكن ماذا نقول عن الحماقة التي أعيت من يداويها! وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".وأضافت: "حالكم اليوم يقول:، فذوقوا ما صنعت أيديكم".في وقت سابق، نعت الخاطر، قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد الضيف، بعد تأكيد الحركة استشهاد القائد الفلسطيني البارز خلال معركة "طوفان الأقصى".وقالت الوزيرة القطرية في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس"، الجمعة: "ما كان لمثله أن يرحل إلا هكذا، فما أليقه بالشهادة وما أليق الشهادة به".ونعت الخاطر الضيف بقصيدة شعرية قالت فيها:"حللتَ ضيفا على الدنيا على مَضَضِتُسابقُ العمرَ مثل العيسِ في الرَمَضِما كنتَ فردا ولكنْ أمةً بُعثتْفي صورة الفردِ مرضياّ به ورَضيْوعشتَ كالسيفِ لا أهل ولا سكنٌومتّ كالطوْد لا في ساحة المرضِولم تساوم ولم ترضخ ولم تهنِولم تبدّل جنانَ الخُلدِ بالعَرَضِأثخنتَ في القومِ حتى لم يعد رجلٌوعندما أجمعوا ما كنتَ بالحَرَضِقد آن للضيف أن يأوي إلى وطنٍويقضيَ اليوم ما قد كان من غَرضِ".يشار إلى أن لولوة الخاطر تنقلت بين عدة مناصب حكومية في خلال السنوات الماضية، وتنشر في حسابها الشخصي على منصة "إكس"، بشكل مستمر تغريدات دعم للقضية الفلسطينية، وتضامن مع أهالي قطاع .يُحكى أنه كان يعيش في غابة من الغابات أسد وثلاثة ثيران، ثور أسود، وأحمر، وآخر أبيض؛ فأراد الأسد أن يأكل هذه الثيران واحدا تلو الآخر، لكنه احتار وفكر مليا في حيلة تمكنه من بلوغ هدفه والضفر بالثيران دون إثارة أي نزاع ولا خصام، وجد الحيلة، وفرح متيقنا أنها الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من الوصول إلى المبتغى وتحقيق المني، إنها فكرة "فرق تسد" الشعار المعروف الذي يرفعه كل من يريد السيطرة على المجتمعات الضعيفة ووضعها تحت رحمته وفق ما تقتضيه حاجته ورغبته ومصلحته..اقترب الأسد الهصور من الأحمر والأسود وقال لهما: ألا تدركان أن الأبيض يشكل خطرا علينا؟ إنه يرى من قبل الناس من بعيد في الليالي الحالكة، قالا له: نعم قولك صحيح معقول، وماحل هذه المشكلة؟ قال: إذا أذنتما لي سأريحكما منه، فوافقاه الرأي فقضى عليه.توالت الأيام والليالي، فانفرد يوما بالثور الأحمر وقال له: ألا ترى أن صاحبك الأسود يرى في وضح النهار من بعيد؟ قال: نعم، وما خطبك في الأمر يا ملك الغابة؟ قال: إذا وافقتني الرأي سأقضي عليه ونرتاح، قال البليد: افعل ما شئت. فأفترسه في الحين..مرت الأيام فجاء دور الأحمر، وعلم أنه هالك لا محالة ولا أحد سيعينه ويحميه، فقال متأسفا، وقد فات الأوان: "أكلت يوم أكل الأبيض". والمعنى أنَّه بسماحِهِ للأسَد بأكْلِ صاحبه الأول، فقد وضَع نفسَه في القائمة بعده دون أنْ يدري.