14 ولاية أمريكية ترفع دعاوى ضد ترامب وماسك

نيوز – دولي

رفعت 14 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إيلون ماسك.

ووجهت هذه الولايات اتهامات للإدارة الأميركية بسلطة غير محدودة وانتهاك دستور البلاد.

ونقلت المحطة التليفزيونية عن الدعوى القضائية قولها: "سلطة ماسك التي لا حدود لها وغير المقيدة على ما يبدو لتجريد الحكومة من موظفيها والقضاء على بأكملها بجرة قلم أو نقرة فأرة، ستكون صادمة لأولئك الذين حاربوا من أجل استقلال هذا البلد".

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن ادعاء هذه الولايات ضد ترامب وماسك هو أيضًا أن الأخير، الذي يتمتع بمثل هذه "الصلاحيات الواسعة"، لم يتم تعيينه رسميا في منصب عام من قبل الرئيس ولم يؤكده مجلس الشيوخ، وهو ما ينتهك المادة 2، القسم 2، البند 2 "بشأن التعيينات" من الأمريكي.

ويشير المقال إلى أن الدعوى القضائية في الفيدرالية في رفعها المدعي العام لنيو مكسيكو راؤول توريس، بالإضافة إلى مسؤولين من أريزونا وميشيغان وميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس وأوريجون وواشنطن وهاواي - من بينهم اثنان يحكمهم جمهوريون: نيفادا وفيرمونت.

وتؤكد القناة أنه في الوقت نفسه، رفع 26 موظفا ومقاولا حاليا وسابقا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) دعوى قضائية ضد ماسك في الفيدرالية بولاية ماريلاند، الذين اتهموا ماسك بنفس الانتهاكات.

في وقت سابق، ذكرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن ممثلي 12 ولاية يعتزمون المطالبة من خلال المحاكم بالحد من وصول DOGE إلى المعلومات.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان الإدارة الجديدة لفعالية الحكومة (DOGE)، المكلفة بـ "خفض الإنفاق المسرف وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية"، فيما أعلن راماسوامي لاحقا استقالته من قيادة DOGE.















