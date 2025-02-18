تشييع السيد حسن نصر الله.. قرار جديد بشأن حركة الطيران في مطار بيروت

وحسب المعلومات فإنه تم تعليق حركة يوم الأحد 23 فبراير، من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة الـ4:00 من بعد الظهر وإعادة جدولة مواعيد الرحلات.وكانت شركتا airfrance و"طيران الإمارات" ألغتا رحلاتهما إلى لبنان في التاريخ نفسه.هذا وسيتم تشييع السيد حسن نصر الله والأمين العام السابق السيد هاشم صفي الدين في مدينة كميل شمعون الرياضية، وستحضر المراسم وفود رسمية وشعبية من 79 .وستستغرق مراسم التشييع داخل ساحة الرياضية حوالي 65 دقيقة، تتخللها للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وصلاة الجنازة، قبل أن ينطلق موكب نعشَي نصرالله وصفي الدين في آلية مخصّصة إلى مكان الدفن في طريق المطار لنصرالله، فيما يؤجل دفن صفي الدين إلى اليوم التالي، في بلدته دير قانون النهر جنوب لبنان.