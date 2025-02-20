قُتلوا بقصف إسرائيلي.. حماس تسلم الصليب الأحمر 4 جثامين

وبعد قليل وصلت 5 سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى موقع جثث المحتجزين في غزة، وكانت الجثث موزعة على 4 توابيت سوداء.ثم بدأت إجراءات الجثث الأربعة من موقع التسليم في "مقبرة الشهداء" بمنطقة بني سهيلا في خان يونس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وكانت حماس أعلنت في وقت سابق أسماء المحتجزين الأربعة، في إطار المرحلة الأولى من صفقة غزة، وأكدها كبار المسؤولين للصحفيين.ووفقا لتقارير حماس ووسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الرهائن الأربعة هم أم وطفلان من عائلة بيباس (شيري وأرييل وكفير)، بالإضافة إلى المحتجز عوديد ليفشتس.وأكدت حماس قبل أشهر أن المحتجزين قتلوا في غارات إسرائيلية، لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يقولون إن سبب الوفاة لن يتم تأكيده إلا بعد فحص شامل.ومن المنتظر أن تنقل الجثث إلى الجيش الإسرائيلي، حيث تقيم الحاخامية العسكرية مراسم دينية في موقع النقل.