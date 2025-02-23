وستبدأ مراسم وفعاليات تغطية التشييع بين الساعة التاسعة صباحا بتوقيت لبنان (العاشرة بتوقيت العراق) وحتى الخامسة والنصف عصرا (السادسة والنصف بتوقيت العراق).واظهرت مصورة امتلاء المدرجات في كميل شمعون قبل طلوع الفجر حتى، حيث استبقت الجماهير موعد التشييع، الذي يتوقع ان يكون ضخما وتاريخيا بمئات الاف المشاركين من داخل وخارج لبنان، مع حضور شخصيات سياسية ودينية رفيعة المستوى.