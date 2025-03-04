تصاعد الحرب التجارية.. الصين وكندا تردان على رسوم ترامب بالمثل

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصينية اليوم الثلاثاء: أنها "رفعت دعوى ضد في إطار آلية تسوية المنازعات بمنظمة العالمية بسبب الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة، وأن الإجراءات الجمركية الأحادية للولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة العالمية وتقوض أساس التجاري والاقتصادي بين والولايات المتحدة".وأعلنت فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الأمريكية اعتبارا من 10 مارس الجاري.ووفق بيان وزارة المالية الصينية تم فرض رسوم بنسبة 15% على الدجاج والقمح والذرة، وبنسبة 10% على لحم الخنزير ولحوم البقر والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد على أمر بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 20% بحجة أن بكين تتخذ إجراءات غير كافية لمكافحة تهريب الأفيون الاصطناعي الفنتانيل إلى .وفي ذات السياق أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي) اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وستمضي كندا بهذا الإجراء في حال مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد قدما في فرض رسومها التجارية على المنتجات الكندية، وفقا لترودو.وأوضح في بيان أن الرسوم ستطبق فورا على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي، فيما ستدخل الرسوم على المنتجات المتبقية بقيمة 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ خلال 21 يوما.وتابع "ستظل رسومنا الجمركية سارية لحين سحب التدابير التجارية الأمريكية، وإذا لم تتوقف الرسوم الجمركية الأمريكية فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة العديد من الإجراءات غير الجمركية".وحث ترودو الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في رسومها الجمركية، مؤكدا أن كندا "تظل ثابتة" في الدفاع عن اقتصادها ووظائفها وعمالها.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد للصحفيين في البيت الأبيض أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، قائلا "هذه ستكون البداية".وكان قد أرجأ فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد في فبراير الماضي، مع تعهد البلدين بتقديم تنازلات، لكن قال أمس الاثنين إنه "لم يعد هناك مجال أمام المكسيك أو كندا لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة".