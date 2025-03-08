المرصد السوري: قوات الامن "أعدمت" 162 مدنيا علويا في الساحل

وأشار المرصد إلى وقوع "خمس مجازر منفصلة أودت بحياة 162 مدنيا في المنطقة الساحلية السورية، الجمعة، بينهم وأطفال".وأوضح أن "الغالبية العظمى من الضحايا تم إعدامهم بإجراءات موجزة على يد عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية".وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ اندلاع أعمال العنف الخميس إلى أكثر من 250 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف الخميس.وقال ناشطان من الطائفة العلوية والمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر ومقطع فيديو إن مسلحين قتلوا 20 رجلا على الأقل من سكان بلدة علوية في منطقة ريفية ساحلية بسوريا.