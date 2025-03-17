لتسديد ديون المحامين.. عائلة ايرلندية تبيع منزلها للافراج عن والدها من سجون العراق

بيثر، وهو مواطن أسترالي تم اعتقاله في في نيسان 2021 وأدين لاحقًا بتهمة الاحتيال، حيث كان عضوا في احدى الشركات المتعاقدة مع لانشاء البناية الجديدة للبنك المركزي، لكن تم اعتقاله وزميله مهندس مصري بتهمة الاحتيال وسرقة الأموال.ويقول ابنه فلين بيثر، إنه "صراع مستمر بالنسبة لوالدتي وهي تحاول أن تحافظ على تماسك الأسرة، إنها تحاول أن تحافظ على رباطة جأشها قدر استطاعتها، وهي ليست في صحة جيدة على الإطلاق".وأضاف أن "الأمر أشبه بمشكلة وجالوت، حيث حاولنا حلّها بمفردنا، تكبّدنا 120 ألف يورو من نفقاتنا القانونية، ولجأنا إلى المحاكم ثلاث أو أربع مرات حتى الآن".وكان بيثر (50 عاما)، وهو مهندس ميكانيكي، قد عمل في الشرق الأوسط لمدة عقد تقريبا قبل أن يتولى مهمة إعادة بناء ضخمة للبنك المركزي العراقي في العاصمة في عام 2015، ومع اقتراب المشروع من نهايته، نشأ نزاع بين البنك والشركة التي كان يعمل بها بيثر، ونتيجة لهذا النزاع، تم سجن بيثر وزميله خالد رضوان، وهو مهندس مصري، بعد أن اتهم البنك الرجلين بسرقة أموال من المشروع.