اليوم الإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية.. من هو رئيسها؟

وذكرت مصادر إعلامية أن "الإعلان عن تشكيلة ‏الجديدة سيتم في الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، حسبما نقل .ومن المقرر أن يشغل منصب رئاسة الحكومة، الرئيس الانتقالي الحالي ‏أحمد الشرع بموجب الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، الذي أقرته ‏السلطات مؤخرا والذي يُحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات يتولى ‏خلالها الرئيس الانتقالي في البلاد.‏وكان الشرع أصدر يوم أمس الجمعة قراراً بتشكيل ‏الأعلى، وتعيين مفتيا للجمهورية العربية السورية. ‏