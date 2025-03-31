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لأول مرة في تاريخ سوريا الحديث.. صلاة العيد في قصر الشعب بدمشق (صور)
دوليات
2025-03-31 | 02:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,211 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أدى الرئيس السوري أحمد الشرع وحشد من المصلين صلاة عيد
الفطر
المبارك
من مصلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق في أول مرة يشهد فيها هذا المكان حدثا من هذا النوع.
وظهر الشرع مع مجموعة من كبار المسؤولين السوريين وبجانبه وزير الخارجية أسعد
الشيباني
ورئيس
مجلس الإفتاء
الشيخ
أسامة
الرفاعي
وغيرهم من القادة العسكريين في
وزارة الدفاع السورية
وممثلين عن السلطة السورية ومواطنين سوريين.
وهنأ الشيخ الذي خطب بالمصلين بقدوم العيد وبما وصفه "نصر الفاتحين" في دمشق.
وقال
الخطيب
إن "هذا العيد لا فساد ولا استبداد فيه ويحمل السلام والمحبة والكرامة وهو عنوان الفتح الذي دخله الفاتحون إلى دمشق". وأضاف: "هذا العيد الذي تتمثل فيه القيم النبيلة وتنشأ عليها دولتنا الجديدة إن شاء الله".
وأكد على ضرورة أن "يتابع الإنسان أعماله كي تبقى قائمة.. العمل ثم العمل ثم العمل.. كي يتقبله الله عز وجل".
وتابع: "نحن في مرحلة البناء بعد أن هدمها النظام البائد.. والجميع في
سوريا
مدعوون للمشاركة في هذا البناء.. سيادة الرئيس إننا في بناء هذه الدولة نتعلم ونعلم أننا نجيد فن النصح والدعاء ولا نجيد لك فن المدح والإطراء".
وتابع
الخطيب
بالدعاء بالتوفيق للرئيس الجديد لسوريا في مهامه ومسؤولياته.
تجدر الإشارة إلى العديد من الدول الغربية ودول أخرى أطلقت قبل أيام قليلة تحذيرات صارمة لرعاياها ومواطنيها بضرورة توخي الحذر والامتناع عن السفر إلى
سوريا
وغيرها من التنبيهات بالابتعاد عن التجمعات وبعض المقرات الأممية.
وبررت الدول تلك التحذيرات بوجود مخاطر حدوث هجمات أو اضطرابات أمنية تشكل خطرا على الحياة.
إلى ذلك، احتشد الآلاف في الجوامع والساحات العامة التي حددتها
وزارة الأوقاف
في مختلف المدن السورية لأداء صلاة عيد
الفطر
، وذلك في أول عيد بعد تحرير البلاد وإسقاط النظام السابق.
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