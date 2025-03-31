لأول مرة في تاريخ سوريا الحديث.. صلاة العيد في قصر الشعب بدمشق (صور)

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أدى الرئيس السوري أحمد الشرع وحشد من المصلين صلاة عيد من مصلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق في أول مرة يشهد فيها هذا المكان حدثا من هذا النوع.







وهنأ الشيخ الذي خطب بالمصلين بقدوم العيد وبما وصفه "نصر الفاتحين" في دمشق.



وقال إن "هذا العيد لا فساد ولا استبداد فيه ويحمل السلام والمحبة والكرامة وهو عنوان الفتح الذي دخله الفاتحون إلى دمشق". وأضاف: "هذا العيد الذي تتمثل فيه القيم النبيلة وتنشأ عليها دولتنا الجديدة إن شاء الله".



وأكد على ضرورة أن "يتابع الإنسان أعماله كي تبقى قائمة.. العمل ثم العمل ثم العمل.. كي يتقبله الله عز وجل".



وتابع: "نحن في مرحلة البناء بعد أن هدمها النظام البائد.. والجميع في مدعوون للمشاركة في هذا البناء.. سيادة الرئيس إننا في بناء هذه الدولة نتعلم ونعلم أننا نجيد فن النصح والدعاء ولا نجيد لك فن المدح والإطراء".



وتابع بالدعاء بالتوفيق للرئيس الجديد لسوريا في مهامه ومسؤولياته. وظهر الشرع مع مجموعة من كبار المسؤولين السوريين وبجانبه وزير الخارجية أسعد ورئيس الشيخ وغيرهم من القادة العسكريين في وممثلين عن السلطة السورية ومواطنين سوريين.وهنأ الشيخ الذي خطب بالمصلين بقدوم العيد وبما وصفه "نصر الفاتحين" في دمشق.وقال إن "هذا العيد لا فساد ولا استبداد فيه ويحمل السلام والمحبة والكرامة وهو عنوان الفتح الذي دخله الفاتحون إلى دمشق". وأضاف: "هذا العيد الذي تتمثل فيه القيم النبيلة وتنشأ عليها دولتنا الجديدة إن شاء الله".وأكد على ضرورة أن "يتابع الإنسان أعماله كي تبقى قائمة.. العمل ثم العمل ثم العمل.. كي يتقبله الله عز وجل".وتابع: "نحن في مرحلة البناء بعد أن هدمها النظام البائد.. والجميع في مدعوون للمشاركة في هذا البناء.. سيادة الرئيس إننا في بناء هذه الدولة نتعلم ونعلم أننا نجيد فن النصح والدعاء ولا نجيد لك فن المدح والإطراء".وتابع بالدعاء بالتوفيق للرئيس الجديد لسوريا في مهامه ومسؤولياته.

تجدر الإشارة إلى العديد من الدول الغربية ودول أخرى أطلقت قبل أيام قليلة تحذيرات صارمة لرعاياها ومواطنيها بضرورة توخي الحذر والامتناع عن السفر إلى وغيرها من التنبيهات بالابتعاد عن التجمعات وبعض المقرات الأممية.



وبررت الدول تلك التحذيرات بوجود مخاطر حدوث هجمات أو اضطرابات أمنية تشكل خطرا على الحياة.



إلى ذلك، احتشد الآلاف في الجوامع والساحات العامة التي حددتها في مختلف المدن السورية لأداء صلاة عيد ، وذلك في أول عيد بعد تحرير البلاد وإسقاط النظام السابق.