أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أنه سيتم حل المشكلة مع ، واصفا إياها بـ"مسألة سهلة".

وقال في كلمة له، "21 مليون شخص دخلوا بلادنا في عهد بايدن ومعظمهم من المجرمين".

وأضاف "إدارة بايدن سمحت للمهاجرين غير الشرعيين بالقدوم إلى وعدد منهم جاء من السجون"، مشيرا الى أن "عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية انخفض بأكثر من 90%".

واعتبر ترامب أن "سياسة الحدود المفتوحة التي كان يتبعها الحزب الديمقراطي كارثية وساهمت في رفع معدلات الجريمة"، مشددا بالقول "سنرحل أكبر عدد ممكن من المجرمين من بلادنا".

وبشأن المحادثات مع ، قال ترامب "سنحل المشكلة مع إيران وهي مسألة سهلة"، مضيفا "لن ندع الدول الأخرى تواصل استغلالنا كما فعلت خلال السنوات الـ40 الأخيرة".