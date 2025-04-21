زيلنسكي يتحدث عن وقف إطلاق النار غير المشروط

وقال في كلمة له، "أجريت محادثة جيدة ومفصلة مع البريطاني"، مشيرا الى أن "ممثلين من أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا سيبدأون في الأربعاء العمل من أجل السلام".

وأضاف "مستعدون للمضي قدما بشكل بناء لتحقيق وقف إطلاق النار غير المشروط وضمان إقامة سلام حقيقي"، لافتا "يجب أن يكون وقف إطلاق النار غير المشروط الخطوة الأولى نحو السلام".

وكان الرئيس الروسي أعلن، أول أمس السبت، وقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا حتى ليل يوم 21 أبريل بمناسبة .