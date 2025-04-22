الفاتيكان يحدد موعد اقامة جنازة البابا

وقال في بيان ورد لـ ، ان "جنازة البابا فرانسيس ستقام صباح يوم السبت الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش".وأعلن الفاتيكان في بيان مقتضب اطلعت عليه نيوز، ان "البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب".يذكر ان الفاتيكان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وفاة ، بسبب مشاكل صحية عانى منها في الاونة الاخيرة.وكان البابا قد ظهر الأحد الماضي، مهنئا آلاف الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح.وعانى البابا في الآونة الأخيرة من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى لعدة أيام.