"فضيحة".. بيت هيغسيث يستغل معلومات "شبكة عسكرية آمنة" عند قصف اليمن

وكانت قناة "إن بي " قد كشفت عن أوقات إطلاق الطائرات الحربية الأمريكية التي كانت على وشك ضرب أهداف حوثية في - وهي تفاصيل وصفها مسؤولون متعددون بأنها سرية للغاية - جاءت من الشبكة الآمنة.وبحسب مصدر ، شارك هيغسيث المواد السرية في شبكة غير معتمدة وغير مؤمنة "سيغنال" - بعد أن حصل عليها من شبكة اتصالات عسكرية، وشاركها في دردشة مع زوجته، وشقيقه، وآخرين.وقال المصدر "إن المعلومات كانت متطابقة مع التفاصيل الحساسة للعمليات ضد الحوثيين التي تمت مشاركتها في الدردشة الأولى".وتضمنت تلك المحادثة المسربة الأولى عبر تطبيق "سيغنال"، كبار مسؤولي للرئيس . وقد شملت عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل في .