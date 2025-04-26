ارتفاع حصيلة المصابين بانفجار الميناء الإيراني

وذكرت الوكالة انه، "بحسب الاحصائيات الأولية فان عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المراكز الطبية ارتفع إلى 115 مصاباً جراء انفجار ميناء".وكانت هيئة الإيرانية قد اكدت ان الانفجار وقع في ساحة حاويات التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية.واعلن التلفزيون الإيراني في وقت سابق ان اعلنت حالة الاستنفار في جميع المستشفيات في عباس بعد الانفجار الشديد الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.