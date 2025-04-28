الفضاء متهم.. البرتغال تكشف سبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا

ونقلت وسائل اعلام عن مونتينيغرو قوله: "تدرس عدة فرضيات حول أسباب الانقطاع الكهربائي الكبير الذي شهدته البلاد، لكن لا توجد أي مؤشرات على أن الهجوم الإلكتروني قد يكون سبب المشكلة".وأكد رئيس وزراء البرتغال أن البلاد ستسعى لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي قبل نهاية اليوم.وبحسب الوسائل فإن السبب هو "التقلبات الشديدة في درجات الحرارة في المناطق الداخلية" بإسبانيا، مشيرة إلى أن الشبكة قد تستغرق ما يصل إلى أسبوع حتى تعود إلى العمل بشكل كامل.وفي وقت سابق، أعلنت قناة "Sexta" عن انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي والاتصالات في إسبانيا والبرتغال.وسجلت انقطاعات في وبرشلونة وبلنسية ولا كورونيا وإشبيلية ومدن أخرى. كما شهد مطار مدريد-باراخاس الدولي اضطرابات كبيرة في عملياته. وتوقفت حركة المرور في عدة مناطق بسبب تعطل إشارات المرور، كما امتدت أعطال الكهرباء إلى أراضي البرتغال.