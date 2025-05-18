شقيق زعيم حماس السابق.. اغتيال زكريا السنوار و3 من أبنائه

وفي السياق ذاته نقلت الهيئة عن الإسرائيلي أن "جميع المؤشرات تدل على مقتل القيادي في حماس "، واستدرك الوزير، خلال جلسة استماع سرية في لجنة الخارجية والأمن، أن ذلك "مازال غير مؤكد بعد".والليلة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته، وبحسب الفلسطينيين، استشهد 125 فلسطينياً خلال الليل - بما في ذلك العشرات في منطقة المواصي.وبهذه النهاية تأمل " " أن تكون قد قضت على 3 من عائلة السنوار التي لها مكانة كبيرة على رأس حركة حماس، خاصة مع التكهنات المستمرة بتأكيد مقتل محمد السنوار في ضربة شرق خان .