بريطانيا تدرس تطبيق "الإخصاء الكيميائي" للمدانين بالجرائم الجنسية

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تهدف للتقليل من مخاطر تكرار الجريمة وتخفيف الضغط على نظام السجن.جاء ذلك خلال بيان للبرلمان اليوم الخميس ألقته وزيرة العدل شبانا محمود، أوضحت فيه أن التجربة ستطبق في 20 سجنا بمنطقتين، مشددة على أن العلاج سترافقه برامج نفسية لمعالجة دوافع الجريمة كالسعي للسيطرة.وأشارت الوزيرة إلى أن الدراسات تظهر انخفاض معدلات تكرار الجريمة بنسبة 60% مع هذه الطريقة، رغم تحذير المراجع الحكومية من محدودية تأثيرها على جرائم كالاغتصاب التي يكون دافعها السيطرة وليس الجنسي.