​واشنطن: لدى ترامب وسائل عدة لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلنت ، الأحد، أنه لدى الرئيس الأمريكي وسائل عدة لإنهاء حرب أوكرانيا.​

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بحسب " نيوز"، "ما يحدث في أوكرانيا أمر فظيع ولدى وسائل عدة لإنهاء حرب أوكرانيا والجميع يريد وقف المذبحة".

وأضافت أن "هدف ترامب كان منذ البداية الوقف الفوري للحرب في أوكرانيا"، مشيرة "دفعنا إلى أخذ الأمور على محمل الجد من أجل وقف حرب أوكرانيا".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "هناك حد زمني بشأن ما إذا كانت جادة في وقف الحرب أم لا"، مضيفة "سننظر إلى أفعال روسيا لا إلى أقوالها بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".