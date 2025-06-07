الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثث قد تكون بينها جثة محمد السنوار

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "قواته تعمل داخل أنفاق لحماس في منطقة في خان جنوب قطاع ، حيث تم استهداف ".وأضاف أنه "خلال العمليات وصلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مسار تحت الأرض استهدف قبل ثلاثة أسابيع، حيث كان محمد السنوار وآخرين يقيمون هناك. وعثر في المنطقة على جثث لأشخاص لم يتم التعرف عليهم بعد".وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى الأسبوع الماضي أن تكون قواته تعمل "داخل مجمع المستشفى الأوروبي".