سفير واشنطن في تل أبيب: 700 ألف أمريكي يعيشون بإسرائيل

وجاء تصريحه في منشور على منصة "إكس"، في محاولة لتوضيح موقف وسط التصاعد الأخير في التوتر بين وإيران.وأضاف هاكابي: "إذا سمعت أحداً يقول إن لا تهتم بإسرائيل، فتذكّر أن هناك 700 ألف أمريكي يعيشون هنا. هذا العدد يعادل دائرة انتخابية كاملة! بل إن عدد الأمريكيين في إسرائيل يفوق عددهم في أي باستثناء ".وفي تعليق سابق، استبعد أن تقوم إسرائيل بهجوم على دون موافقة واشنطن، واصفاً هذا السيناريو بأنه "غير مرجح".من ناحية أخرى، كشفت صحيفة " " أن القوات الأمريكية استخدمت منظومات دفاع صاروخي متطورة، مثل " " و"ثاد"، لاعتراض الهجمات الإيرانية رداً على الضربة الإسرائيلية.وأكد البنتاغون تقديم دعم عسكري لإسرائيل لمواجهة الضربات الإيرانية، دون الخوض في التفاصيل.وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن القوات الأمريكية شاركت فعلياً في صد الهجوم الإيراني.يذكر أن إسرائيل شنت في فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت منشآت عسكرية ونووية إيرانية، بالإضافة إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين.ورداً على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية "الوعد 3"، مؤكداً أنها جاءت كرد فعل على الضربات الإسرائيلية، وأسفرت عن دمار هائل في إسرائيل.