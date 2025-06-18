إيران تحارب داخليا وخارجيا.. تفاصيل الإطاحة بأخطر شبكات الموساد

وأوضح نائب قائمقام مدينة بخارستان في ، مراد مرادي، في تصريحات نشرتها وكالة " " الإخبارية الإيرانية، أنهم ألقوا القبض على المجموعة أثناء دخولها إلى المدينة.وأشار إلى ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة ومسيرات صغيرة مزودة بنظام استهداف، وأسلحة حربية متطورة ومعدات اتصالات متقدمة وأنظمة تحكم عن بعد، خلال تفتيش السيارة التي كانت المجموعة تستقلها.وأوضح أن المجموعة كانت تخطط عبر تلك المعدات لتنفيذ هجمات انتحارية واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان.وكانت قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على 4 أشخاص في محافظتين خلال الأيام القليلة الماضية بدعوى عملهم لصالح .وقالت الشرطة الإيرانية إنها ضبطت 14 طائرة مسيرة ورصدت ورش إنتاج مسيرات ومركبات حاملة للمسيرات في أقاليم عدة.وقال المتحدث بأسم الشرطة الايرانية إنه تم كشف ورشة لإنتاج طائرات مسيرة انتحارية وطائرات المراوح في أصفهان.وتابع: "كما تم كشف عدة ورش لإنتاج معدات الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة في عمليات منفصلة في ومحافظة البرز".ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي عدوانا على يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين.