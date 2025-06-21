إعلام لبناني - إيراني: استشهاد "أبو علي" مرافق السيد نصر الله

وقالت وسائل الإعلام، إنه "اغتيل المرافق الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله السيد ، المعروف باسم "أبو "، في ضربة إسرائيلية على ".كما أدت الغارة، بحسب هذه الوسائل، إلى "استشهاد القيادي في حركة كتائب العراقية وشخصية لبنانية ثالثة".ولم يصدر حتى لحظة كتابة الخبر، أي تأكيد رسمي من اللبناني، أو كتائب سيد الشهداء العراقية، ولا حتى من أية جهة رسمية في إيران.