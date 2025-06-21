إيران تعلن انطلاق الموجة 19 ضد "إسرائيل"

أعلنت ، الأحد، عن انطلاق الموجة 19 باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة ضد "إسرائيل".

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، "انطلاق الموجة 19 من عملية الوعد 3".

وأضاف "انطلاق الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة".

الى ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني، "الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري، "صواريخنا أصابت ليلة أمس 14 مركزا استراتيجيا وعسكريا للعدو في وتل أبيب"، محذرا "منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للعدو أن عمليتنا ستكون مستمرة وتصاعدية".

وأطلقت ، قبل ايام، عملية "الوعد الصادق 3"، في رد على العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".