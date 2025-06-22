– دوليات



أكد مركز نظام السلامة النووية الإيرانية، اليوم الأحد، عدم وجود تلوث إشعاعي أو تسرب نووي بفضل اتخاذ التدابير اللازمة.





وقال مركز نظام السلامة النووية الإيرانية: "لم نشهد تلوثا إشعاعيا أو تسربا نوويا بفضل اتخاذنا التدابير اللازمة".



وأضاف المركز "يمكن للمواطنين عيش حياتهم الطبيعية بالمناطق حول هذه المواقع دون قلق".

وقال مركز نظام السلامة النووية الإيرانية: "لم نشهد تلوثا إشعاعيا أو تسربا نوويا بفضل اتخاذنا التدابير اللازمة".وأضاف المركز "يمكن للمواطنين عيش حياتهم الطبيعية بالمناطق حول هذه المواقع دون قلق".