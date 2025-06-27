إسرائيل تعد "خطة تنفيذية ضد إيران"

وجاءت تعليمات كاتس، عقب مواجهات استمرت 12 يوماً بين وإيران، وخلفت خسائر بشرية ومادية، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي ترمب وقفاً للنار.وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل خلال الحرب التي بدأت في 13 يونيو الجاري، على "تحييد أنظمة الدفاعية"، و"تدمير منشآت إنتاج الصواريخ"، و"إيقاع أضرار جسيمة بمنصات الإطلاق".وذكر أنه "تم تصفية القيادة الأمنية العليا، والعلماء البارزين الذي ساهموا في تقدم برنامج إيران النووي".ولفت إلى أن العملية العسكرية ضد إيران والتي حملت اسم "الأسد الصاعد"، "لم تكن سوى مقدمة لسياسة إسرائيلية جديدة"، معتبراً أنه "لا حصانة لأحد".