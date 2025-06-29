تعليق إيراني جديد يخص الهجمات على بنيتها التحتية

اعتبر ، الأحد، أن الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على بنيتنا التحتية قد تؤدي لكارثة.​

وقال عراقجي في تصريح صحافي، "الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على بنيتنا التحتية قد تؤدي لكارثة إنسانية وبيئية".