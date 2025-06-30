مجلس الأمن يقرر تمديد مهمة قوة مراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان " عقد اليوم جلسة بشان ".وأضافت ان "المجلس قرر بالإجماع تجديد ولاية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان لمدة 6 أشهر".