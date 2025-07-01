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طقس غريب.. مطر وارتفاع درجات الحرارة في مصر

دوليات

2025-07-01 | 08:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طقس غريب.. مطر وارتفاع درجات الحرارة في مصر
109 شوهد

السومرية نيوز - دوليات
شهدت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق، وذلك على غير المتوقع في ظل ارتفاع درجات الحرارة المسجل.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد أكدوا أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.
وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع نسب الرطوبة اليوم مما يزيد الإحساس بالحرارة من 2 إلى 3 درجات مئوية عن القيم الفعلية.
كما توقع تشكل شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.
وأشار شاهين إلى توقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة، مع سرعة رياح تتراوح بين 50 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع للأمواج يصل إلى 2-3.5 متر.
يذكر أن هذه الظاهرة الجوية تأتي في إطار التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام، حيث تجتمع عوامل ارتفاع درجات الحرارة مع هطول الأمطار، مما يستدعي الحذر من المواطنين وخاصة عند القيادة في ظل وجود الشبورة المائية.

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