بالأرقام.. توقع أمريكي بعائدات الرسوم الجمركية

صرح الأمريكية بيسنت أن تتوقع تحصيل أكثر من 300 مليار دولار كرسوم جمركية من التعريفات الجديدة بحلول نهاية العام.





وفي 2 أبريل الماضي، أعلن فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما، ودخلت التعريفات العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت التعريفات الفردية تطبيقها في 9 أبريل. وقال الأمريكي خلال اجتماع للرئيس الأمريكي في معلقا على مستوى التحصيل من الرسوم الجديدة: "لذلك يمكننا توقع أن يتجاوز هذا المبلغ 300 مليار دولار بنهاية العام بشكل كبير".وفي 2 أبريل الماضي، أعلن فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما، ودخلت التعريفات العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت التعريفات الفردية تطبيقها في 9 أبريل.

وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي تعليقا جزئيا للرسوم المقابلة لمدة 90 يوما، وهو ما أوضح البيت الأبيض أنه مرتبط بإجراء مشاورات تجارية. خلال هذه الفترة، طبقت تعريفة عامة بنسبة 10%.



وفي 27 يونيو، أوضح ترامب أن ستخطر خلال أسبوع ونصف تقريبا عددا من الدول التي لن توقع معها اتفاقات منفصلة بشأن الشروط المستقبلية للتجارة الثنائية، أي معدلات الرسوم على السلع التي توردها إلى السوق الأمريكية. وقد بدأت بإرسال هذه الإخطارات في الأيام القليلة الماضية.