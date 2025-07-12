سوريا تتفق مع أذربيجان على توريد الغاز الطبيعي

وقال وزير الطاقة السوري محمد عبر منصة X، إنه رافق اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى ‎أذربيجان، وتم نقاش سبل تعزيز التعاون في مجال ‎الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في ‎ .وأضاف البشير: "وقعنا اتفاقا مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا".وشدد على أن "الاتفاقية تشكل خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن".