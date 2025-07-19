وفاة عامل وإصابة 3 آخرين إثر حريق في مصفاة عبادان الإيرانية

وأضافت الوكالة: "التحقيقات الفنية الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن تسرُّب في إحدى مضخات (الوحدة 70)، دون رصد أي دليل على تخريب أو تدخل بشري حتى الآن".وقال خسرو بيرهادي، محافظ ، للتلفزيون الرسمي، إن عدداً من العمال أُصيبوا بحروق، وإن ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، مضيفاً أن قطع غيار بالية بالمصفاة ربما تسببت في الحريق.وبثت وكالات أنباء محلية مقاطع مصورة تُظهر ألسنة لهب ضخمة وأعمدة دخان أسود تتصاعد من جزء من المصفاة، وهي أقدم منشأة لمعالجة النفط الخام في .وتقع عبادان في إقليم في البلاد. ويشهد الإقليم حالياً واحدة من أعنف موجات الحرارة المرتفعة في العالم، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.